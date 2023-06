US-Präsident hat Schlafprobleme: Joe Biden trägt nachts eine Maske

Tiefe Abdrücke auf beiden Gesichtshälften

Biden war am Montag und am Mittwoch mit tiefen Abdrücken im Gesicht zu Terminen erschienen, was für Verwunderung gesorgt hatte. Andrew Bates, ein Sprecher des Weissen Hauses, klärte am 28. Juni auf: «Seit 2008 hat der Präsident seine Vorgeschichte mit Schlafapnoe in ausführlichen medizinischen Berichten offengelegt. Er hat gestern Abend ein CPAP-Gerät benutzt, was bei Menschen mit dieser Vorgeschichte üblich ist.» Angeblich soll der Präsident das Gerät schon seit einigen Wochen nutzen, um seine Atmung nachts zu unterstützen.