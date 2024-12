US-Präsident Joe Biden begnadigt Sohn Hunter

Präsident Joe Biden (82) hat seinen Sohn Hunter Biden (54) begnadigt, der wegen Waffenbesitzes verurteilt wurde und sich der Steuerhinterziehung schuldig bekannt hat. In einem vom Weissen Haus veröffentlichten Statement erklärte der US–Präsident, er habe Hunter begnadigt, der noch in diesem Monat in zwei getrennten Strafsachen verurteilt werden sollte.