US-Präsident Joe Biden schon wieder positiv auf Corona getestet

In der Erklärung heisst es auch, dass der Präsident in dieser Woche am Dienstagabend sowie am Mittwoch, Donnerstag und Freitagmorgen negativ getestet wurde. Am Samstagmorgen (30. Juli) wurde er dann aber wieder positiv auf das Virus getestet. «Der Präsident hat keine Symptome und fühlt sich sehr gut», so O'Connor. «Da dies der Fall ist, gibt es keinen Grund, die Behandlung [mit Paxlovid, Red.] zum jetzigen Zeitpunkt wieder aufzunehmen». Biden habe «gewissenhaft» wieder «strenge Isolationsmassnahmen» eingeleitet.