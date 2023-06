Wurde sein Antrag genau genug geprüft?

US-Prozess rund um Prinz Harry: Die Drogen und das Visum

Prinz Harry hat am Dienstag in London ausgesagt. In den USA geht es derweil vor Gericht um das Visum des Royals. Schlimmstenfalls könnte er womöglich sein Aufenthaltsrecht verlieren.