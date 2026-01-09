US-Rapper Fetty Wap vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen

US–Rapper Fetty Wap (34) ist ein freier Mann – zumindest fast. Wie unter anderem das US–Portal «TMZ» berichtet, wurde der Musiker am 8. Januar 2026 aus einem Bundesgefängnis in Minnesota entlassen. Statt seine sechsjährige Haftstrafe vollständig abzusitzen, darf der «Trap Queen»–Interpret seine Strafe nun im Hausarrest verbringen. Laut der US–Bundesgefängnisbehörde Bureau of Prisons wurde Fetty Wap, der mit bürgerlichem Namen Willie Junior Maxwell II heisst, nach Philadelphia überführt. Seine vollständige Entlassung aus der Aufsichtshaft ist für den 8. November dieses Jahres geplant.