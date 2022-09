US-Rapper PnB Rock in Los Angeles erschossen

Der US-amerikanische Rapper PnB Rock ist im Alter von 30 Jahren gestorben. Das berichten mehrere US-Medien, unter anderem auch die «Los Angeles Times». Demnach wurde der Musiker bei einem Raubüberfall auf ein Restaurant in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien am Montagmittag, den 12. September, erschossen. Die Polizei bestätigte der Zeitung zwar, dass es im «Roscoe‹s House of Chicken ›N Waffles» in der Nähe der Main Street und der Manchester Avenue zur Mittagszeit zu einer Schiesserei gekommen war. Die Identität des Opfers gab sie hingegen nicht preis.