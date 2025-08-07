US-Rapper Soulja Boy aus Polizeigewahrsam entlassen

Der Musiker, der bürgerlich DeAndre Cortez Way heisst, war in den frühen Morgenstunden am Sonntag festgenommen worden, nachdem zunächst das Fahrzeug, in dem er unterwegs war, aufgrund eines mutmasslichen Verkehrsdelikts in Los Angeles angehalten wurde. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizeibeamten eine Schusswaffe im Wagen. Soulja Boy, der als vorbestraft gilt, wurde daraufhin wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes in Gewahrsam genommen.