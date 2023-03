US-Sänger Bobby Caldwell mit 71 Jahren gestorben

Bobby Caldwells grösster Hit war «What You Won't Do for Love»

Der grösste Hit Bobby Caldwells ist der 1978 erschienene Song «What You Won't Do for Love». Laut Angaben auf der Website des Sängers wurde das Lied in den vergangenen Jahrzehnten von mehr als 100 Acts neu aufgelegt oder gesampelt - darunter auch von dem legendären Rapper Tupac Shakur (1971-1996) für dessen posthum veröffentlichen Song «Do for Love». Unter anderem Michael Bolton (70) und die Gruppe Boyz II Men haben ebenso neuere Versionen aufgenommen.