US-Sänger Ray Stevens bricht sich das Genick

Ray Stevens ist «voll bewegungsfähig und bei guter Laune»

Trotz der schwerwiegenden Verletzung scheint es Stevens derzeit verhältnismässig gut zu gehen. «Er wurde kurzzeitig in einem Krankenhaus in der Gegend von Nashville behandelt und erholt sich nun zu Hause», heisst es in dem Beitrag weiter. Ärzte haben demnach dazu geraten, dass der Sänger etwa einen Monat lang eine Halskrause zur Stabilisierung der Halswirbelsäule tragen soll. Ausserdem wird mitgeteilt: «Trotz der Verletzung ist er weiterhin voll bewegungsfähig und bei guter Laune, während er sich weiter erholt.»