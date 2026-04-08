US-Sänger Ray Stevens bricht sich das Genick

Der zweifache Grammy–Preisträger Ray Stevens (87) muss sich aktuell von einem schweren Sturz erholen. Der US–Sänger hat sich dabei bereits am 29. März das Genick gebrochen, wie unter anderem auf seinem offiziellen Instagram–Account mitgeteilt wird.
Ray Stevens ist «voll bewegungsfähig und bei guter Laune»
Trotz der schwerwiegenden Verletzung scheint es Stevens derzeit verhältnismässig gut zu gehen. «Er wurde kurzzeitig in einem Krankenhaus in der Gegend von Nashville behandelt und erholt sich nun zu Hause», heisst es in dem Beitrag weiter. Ärzte haben demnach dazu geraten, dass der Sänger etwa einen Monat lang eine Halskrause zur Stabilisierung der Halswirbelsäule tragen soll. Ausserdem wird mitgeteilt: «Trotz der Verletzung ist er weiterhin voll bewegungsfähig und bei guter Laune, während er sich weiter erholt.»
Stevens macht seit vielen Jahrzehnten Musik. Laut Angaben auf seiner Webseite nahm er im Jahr 1957 seinen ersten Song auf. Er soll in seiner Karriere über 40 Millionen Alben verkauft haben. Die Veröffentlichung eines neuen Albums mit dem Titel «Favorites Old & New», die für den 10. April geplant ist, soll von dem Sturz nicht betroffen sein.
Im Jahr 2019 wurde Ray Stevens in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Dort heisst es zur Begründung unter anderem, dass der Musiker seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den «talentiertesten, vielseitigsten und einfallsreichsten» Köpfen der Musikindustrie von Nashville gehöre. Bekannt ist er vor allem für Novelty–Songs.