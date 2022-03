US-Sängerin Kelis trauert um ihren Ehemann Mike Mora

In den sozialen Medien nahm unter anderem Brian Bowen Smith Abschied von seinem «lieben Freund» und Kollegen. Auf Instagram schreibt er zu zwei Schwarz-Weiss-Fotos von Mora: «Die Zusammenarbeit mit dir war so ein Vergnügen. Ich liebte all deine Fragen und deine Leidenschaft für deine Familie und die Fotografie. Erinnert mich an mich. Ich sende Liebe an seine Frau und Familie.» Mora sei ein «grossartiger Fotograf» gewesen.