US-Schauspieler Bo Hopkins ist tot

Mehr als 50 Jahre stand er vor zahlreichen Filmkameras. Jetzt ist der US-Schauspieler Bo Hopkins (1938-2022) tot. Das hat seine Ehefrau Sian «The Hollywood Reporter» bestätigt. Demnach erlitt Hopkins Anfang Mai einen Herzinfarkt. Am 28. Mai schloss er in einem Krankenhaus in Van Nuys, einem Stadtteil von Los Angeles, im Alter von 84 Jahren für immer die Augen. Bekannt war er vor allem für seine Rollen in Hollywoodklassikern wie «The Wild Bunch» oder «American Graffiti».