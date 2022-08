US-Schauspieler Gary Busey wegen sexueller Übergriffe angeklagt

US-Schauspieler Gary Busey (78) ist am Freitag (19. August) aufgrund sexueller Übergriffe angeklagt worden. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizeidienststelle Cherry Hill hervorgeht, sollen sich die Sexualdelikte am vergangenen Wochenende (12. bis 14. August) bei der jährlichen Monster-Mania Convention im Doubletree Hotel in Cherry Hill, New Jersey, zugetragen haben.