US-Schauspieler Howard Hesseman mit 81 Jahren verstorben

Jahrzehnte im TV

Seine grössten Erfolge feierte er jedoch im TV. Von 1978 bis 1982 war er in 90 Folgen der Sitcom «WKRP in Cincinnati» zu sehen, von 1986 bis 1990 in 92 Episoden von «Ganz grosse Klasse». Immer wieder wirkte er auch in einzelnen Folgen berühmter Serien mit, darunter «Dr. House», «Die wilden Siebziger» und «Boston Legal». Seinen letzten Auftritt im Fernsehen hatte er 2017 als Gaststar in zwei Episoden der Sitcom «Fresh Off the Boat»