US-Schauspieler Jussie Smollett will neuen Prozess

Der US-Schauspieler Jussie Smollett (39) will eine Neuauflage seines Gerichtsprozesses. Wie das Portal «TMZ» berichtet, strengt Smollett derzeit in Chicago ein Wiederaufnahmeverfahren an. In den Gerichtsdokumenten heisst es, das Auswahlverfahren der Geschworenen sei fehlerhaft gewesen. Deswegen sei das Urteil nicht rechtmässig ergangen. Deswegen solle der Richter dieses aufheben und einen neuen Prozess ansetzen.