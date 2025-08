US-Schauspielerin Kelley Mack mit 33 Jahren gestorben

In einem Instagram–Beitrag heisst es von Macks Hinterbliebenen: «Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt. Ein so helles, glühendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wohin wir alle irgendwann gehen müssen.» Ihre Mutter und ihre Tante seien bis zuletzt an ihrer Seite gewesen. Eine Trauerfeier zu Ehren der Schauspielerin wird demnach am 16. August in Ohio stattfinden.