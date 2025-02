US-Schauspielerin Lynne Marie Stewart ist tot

Im Laufe ihrer fast 50–jährigen Karriere war die in Los Angeles geborene Darstellerin in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen. Sie spielte in Filmen wie «American Graffiti» und Serien wie «Laverne & Shirley» sowie «M*A*S*H». Ihre letzte grosse Rolle hatte sie als Bonnie in der Erfolgsserie «It's Always Sunny in Philadelphia» an der Seite von Danny DeVito (80).