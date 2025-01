US-Schwimmstar Ryan Murphy ist Vater geworden

Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Paris, bei der Murphy drei Medaillen holte, feierte das Paar die etwas andere Gender Reveal Party. Der Schwimmer konnte sich an dem Abend Ende Juli in der La Défense Arena in Paris über die Bronzemedaille im 100–Meter–Rückenschwimmen freuen. Doch nicht nur das: Seine Ehefrau hatte auch noch eine Botschaft für ihn dabei. «Ryan, it‹s a girl!›» (zu Deutsch: «Ryan, es wird ein Mädchen!») stand auf einem Schild, das Bridget Murphy auf der Zuschauertribüne vor sich hielt und damit ihren Ehemann, der sie im Publikum erspähte, überraschte. Der hatte zuvor das Geschlecht des Nachwuchses noch nicht erfahren.