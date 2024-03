US-Sender Fox schnappt sich «Baywatch»-Neuauflage

Die Neuauflage von «Baywatch» nimmt Gestalt an. Laut US–Medienberichten hat sich der Sender Fox die Rechte an dem Reboot der 90er–Kultserie gesichert. Ein Update von «Baywatch» war schon länger im Gespräch, doch nach der lauwarm aufgenommenen Kinoversion mit Dwayne Johnson (51) von 2017 versandete die Idee. Es dauerte bis ins Frühjahr 2023, dass «Deadline» Vollzug meldete. Das Magazin berichtete, dass ein Serien–Reboot unterwegs sei und ein Partner für die Ausstrahlung gesucht werde. Nun hat also Fox zugeschlagen.