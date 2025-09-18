US-Sender setzt Jimmy Kimmels Show wegen Aussagen zu Kirk-Attentat ab

Dabei spottete er über den Versuch von Anhängern der «Make America Great Again»–Bewegung, den mutmasslichen Täter nicht als Teil ihrer Szene erscheinen zu lassen. «Wir hatten am Wochenende einige neue Tiefpunkte, als die MAGA–Gang verzweifelt versucht hat, den Mann, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere darzustellen, nur nicht als einen von ihnen und alles Mögliche getan hat, um daraus politisches Kapital zu schlagen», sagte Kimmel in der Sendung.