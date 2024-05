US-Star Jesse Eisenberg beantragt polnische Staatsbürgerschaft

Ein Film über zwei Cousins brachte ihm Polen noch näher

Der bisher letzte Film des Schauspielers, «A Real Pain», wurde in Polen gedreht – an mehreren Orten, zu denen er eine familiäre Bindung hat. Neben Dreharbeiten in Krasnystaw wurde unter anderem auch Material in Lublin, Warschau, Radom und Kraśnik aufgenommen.