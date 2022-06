US-Star Michael J. Fox lehnt Rollen mit «viel Text» ab

Und auch ein Film, bei dem er gar nicht mitgespielt hat, brachte Fox eine wichtige Erkenntnis. Er sagte, ein ähnlicher Moment in «Once Upon a Time... in Hollywood» habe ihn dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie er auf die Textprobleme bei Dreharbeiten reagieren könne und wie er nicht reagieren wolle. In der Szene ging es um Leonardo DiCaprios (47) Figur Rick Dalton, die beim Dreh für die fiktive Pilotfolge von «Lancer» einen Satz vergessen hat. «Er ging zurück in die Umkleidekabine und schrie sich selbst an - er zerfetzte sich vor dem Spiegel und trank. Ein einziges Desaster», so Fox. «Und ich dachte darüber nach und beschloss für mich: 'Ich will das nicht fühlen.»