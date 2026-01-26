US-Stars positionieren sich gegen ICE und Regierung

Wilde hatte sich beim Sundance Film Festival ebenfalls mit einem «ICE Out»–Anstecker positioniert. «Wir alle sind hier, um etwas wirklich Schönes und Hoffnungsvolles zu feiern, das Geschichtenerzählen in Filmen», sagte sie dem Branchenmagazin «Variety». «Aber die Welt leidet gerade, und dieses Land leidet. Und es ist erschreckend. Ich bin entsetzt und angewidert. Wir können nicht noch einen Tag so weitermachen und das als unsere neue Normalität akzeptieren. Es ist ungeheuerlich. Menschen werden ermordet.» ICE sei eine «kriminelle Organisation».