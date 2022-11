US-Talkmaster Jay Leno erleidet «schwere Verbrennungen»

Das Klatschportal «TMZ» hatte zuvor berichtet, dass angeblich ein Auto in einer Garage des Talkmasters in Flammen aufgegangen sei. Demnach sei er angeblich im Gesicht verletzt worden und der Talkmaster befinde sich in einer auf Brandverletzungen spezialisierten Einrichtung. Zunächst hatte das Magazin «People» geschrieben, dass Leno eine geplante Teilnahme an einer Konferenz in Las Vegas absagen musste. Es habe einen «sehr ernsthaften, medizinischen Notfall» gegeben, weshalb Leno nicht anreisen könne, habe in einer E-Mail an Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestanden.