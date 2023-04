US-Turnstar Simone Biles hat geheiratet

Biles trug an ihrem grossen Tag eine weisse Tüll-Traumrobe, der NFL-Sportler entschied sich für einen beigen Anzug. «Offiziell Owens», schrieb die Turnerin und viermalige Olympiasiegerin zu den Fotos und änderte ihren Namen in der Caption ihres Instagram-Accounts in Simone Biles Owens. «Ich habe noch nie eine so tiefe Liebe gespürt», schrieb sie zu weiteren Schwarz-Weiss-Bildern des strahlenden Brautpaars.