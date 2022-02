US-Turnstar Simone Biles hat sich verlobt

Die Sportlerin veröffentlichte eine Reihe an Fotos, die sie im schwarzen Minikleid in einem Pavillon zeigen - während Owens in einem grauen Anzug vor ihr kniet. Auf weiteren Bildern ist das Paar unter anderem beim Kuss nach dem Antrag und beim Anstossen zu sehen. Auch ein Video von dem Ring findet sich in der Reihe: ein oval geschliffener, beeindruckend funkelnder Diamantring.