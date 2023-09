US-Version von «Let's Dance»: Jamie Lynn Spears tanzt mit

Jamie Lynn Spears: «Ich bin bereit, mich selbst herauszufordern»

Spears' Teilnahme an der mittlerweile 32. Staffel des US–Tanzformats wurde in der Morgensendung «Good Morning America» bekanntgegeben. Sie wird wie «Dancing with the Stars» vom US–Kanal ABC ausgestrahlt. Dort gefragt, ob sie bereit für die anspruchsvolle Herausforderung sei, antwortete Spears: «Ich weiss nicht, ob man jemals zu einhundert Prozent bereit sein kann, etwas so Grosses anzunehmen.» Die einst durch die Nickelodeon–Serie «Zoey 101» (2004–2008) bekannt gewordene Schwester von Britney Spears sei jedoch bereit, sich «selbst herauszufordern».