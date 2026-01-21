US-Vizepräsident J.D. Vance wird erneut Vater

Usha Vance ist die Tochter indischer Einwanderer, die in den 1980er–Jahren aus dem indischen Bundesstaat Andhra Pradesh in die USA kamen. Sie wuchs in der Arbeiterklasse–Vorstadt von San Diego auf. Ihre Eltern sind heute beide als Professoren an der Universität von San Diego tätig – ihr Vater als Ingenieur, ihre Mutter als Mikrobiologin. Vor ihrer Rolle als Second Lady arbeitete die 40–Jährige als Wirtschaftsanwältin in San Francisco. Ausserdem war sie für konservative Richter tätig, darunter der Oberste Richter John Roberts am Supreme Court sowie Brett Kavanaugh, bevor dieser von Donald Trump an den Obersten Gerichtshof berufen wurde.