US-Vizepräsidentin Kamala Harris positiv auf Covid-19 getestet

Die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris (57), hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sowohl Schnell- als auch PCR-Tests seien am 26. April positiv ausgefallen. Das hat die Sprecherin der US-Vizepräsidentin, Kirsten Allen, in einem Statement mitgeteilt. Harris habe derzeit keine Symptome, begebe sich in Selbstisolation und werde aus ihrer Residenz weiterarbeiten.