US-Wahl: Donald Trump gibt neben Melania Stimme ab

Mit Melania an seiner Seite und roter «Make America Great Again»–Kappe auf dem Kopf zeigte Trump sich siegessicher in einem Wahllokal in Palm Beach, im US–Bundesstaat Florida. Nach Abgabe seiner Stimme erklärte er laut CNN vor versammelter Presse: «Ich bin sehr zuversichtlich. Ich höre, dass wir überall sehr gut abschneiden.» Trump ist der Meinung, dass das Rennen «nicht einmal knapp» werde. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse werde es jedoch lange Zeit dauern.