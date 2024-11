US-Wahl: Michael Douglas weiss nicht, «wie das passieren konnte»

«Nach Dienstagabend war ich Mittwochmorgen so wütend über dieses hauchdünne Rennen», habe Douglas erklärt. «Es sollte so knapp werden, mit all diesen Umfragen...», dabei komme das Ergebnis einer Vernichtung gleich. «Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte.» Er sei dann Golfspielen gegangen, «um den Kopf freizubekommen». Erfreulich für den Star: Douglas spielte neun Löcher und schaffte ein Hole–in–one. Er konnte also mit seinem Abschlag direkt einlochen.