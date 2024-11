US-Wahl und Ampel-Aus: Diese Sondersendungen gibt es

«RTL Aktuell Spezial» bei RTL

Bei RTL geht Roberta Bieling ab 20:15 Uhr in der Sendung «RTL Aktuell Spezial: Ampel am Ende – Neuwahlen für Deutschland» den gestrigen Ereignissen in Berlin und deren Auswirkungen auf den Grund. Die Vorberichterstattung zum Europa–League–Spiel beginnt daher erst im Anschluss an die 25–minütige Sondersendung um 20:40.