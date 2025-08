US-«Wer wird Millionär?»: Matt Damon erspielt eine Million Dollar

Die «Who wants to Be a Millionaire?»–Folge erreichte so viele Zuschauer wie seit fünf Jahren nicht mehr. «Variety» zufolge schalteten 4,46 Millionen Zuschauer ein. Innerhalb der letzten fünf Jahre konnte nur eine Episode der ersten Staffel mit Jimmy Kimmel (57) als Showmaster diese Zahlen übertreffen. Damals verfolgten 6,52 Millionen Menschen das Rate–Spektakel.