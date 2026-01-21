Uschi Glas kehrt auf «Das Traumschiff» zurück

Vier Erstausstrahlungen pro Jahr

Das ZDF hat das «Traumschiff» seit 1981 fest im Programm verankert. Seit einigen Jahren zeigt der Sender jährlich vier neue Folgen in Erstausstrahlung: traditionell an Weihnachten und Neujahr, dazu kommen Ausstrahlungen zu Ostern und im November. Wann genau die «Bangkok»– und «Vietnam»–Folgen über die Bildschirme flimmern werden, steht noch nicht fest. Details zur Handlung hält das ZDF ebenfalls noch unter Verschluss.