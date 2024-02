Uschi Glas rettete zweimal das Leben ihres Mannes

Schicksal oder Riesenglück?

Das erste Mal reagierte die Schauspielerin, als er im Garten ihres Hauses in Münchner Stadtteil Nymphenburg einen allergischen Schock wegen eines Wespenstichs erlitt. «Was mich alarmiert hat, war sein Ton. Ich bin sofort hinterhergerannt, als er auch schon kreidebleich zusammenbrach», schilderte sie der Zeitschrift von den dramatischen Momenten. «Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern habe ich ihn so lange bearbeitet, bei uns zu bleiben, bis der Notarzt kam.» Auch ein weiteres Mal konnte Dieter Hermann auf die tatkräftige Unterstützung seiner berühmten Ehefrau zählen. Eines Morgens platzte dem Unternehmer ein Aneurysma im Gehirn. Mitten im Gespräch sei er plötzlich nicht mehr ansprechbar gewesen. «Die Ärzte sagen bis heute, dass es ein Wunder sei, dass Dieter überlebt hat. Ob es Schicksal oder Riesenglück war, dass ich noch im Raum war und so schnell reagieren konnte? Damals wohnten wir ausserhalb Münchens und es dauerte, bis der Notarzt vor Ort war.»