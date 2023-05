Uschi Glas (79) hat in einem Beitrag der «Bild»-Zeitung rührende Abschiedsworte an ihren Kollegen und Freund Peter Simonischek (1946-2023) gefunden. Der Österreicher ist am 29. Mai in der Nacht auf den 30. Mai im Alter von 76 Jahren in Wien verstorben. «Als ich am Dienstag in Schweden aus dem Flugzeug stieg, erreichte mich die Nachricht von deinem Tod», berichtet Glas. «Es riss mir den Boden unter den Füssen weg.» Sie sei einfach nur «sehr, sehr traurig, dass du gegangen bist. Weil ich weiss, wie sehr du das Leben und deine Lieben geliebt hast».