Uschi Glas und mehr: Viele Prominente bei Beerdigung von Fritz Wepper

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU), der Wepper lange kannte und ihm unter anderem 2022 den Bayerischen Verdienstorden überreichte, sei es, als wäre ein «Familienmitglied» gegangen: «Ich werde ihn vermissen. Er war ein ganz grosser Bayer.» Wepper habe aus seiner Sicht auch in Hollywood gross herauskommen können, aber er habe sich für «Familie und Heimat» entschieden, so Söder. Der Politiker würdigte Wepper in der Kirche auch mit einer Rede, in der er ihn als «Leuchtfeuer» bezeichnete.