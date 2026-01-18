Uschi Glas vor ihrem 82. Geburtstag: So hält sie sich fit

«Das Schönste am Älterwerden ist, dass man noch nicht tot ist»

Für sie habe es aber auch noch nie ein Alter gegeben und sie könne Menschen, die über ihre Jahreszahl jammern, nicht verstehen. «Ich ärgere mich, wenn sich jemand beschwert, Geburtstag zu haben oder älter zu werden. Ich finde das unbegreiflich!» Denn aus dem Älterwerden gebe es keinen Ausweg. Statt zu hadern, solle man doch lieber sehen, was man hat und «was noch alles geht». Sie selbst verfolgt jedenfalls eine positive Einstellung und findet: «Das Schönste am Älterwerden ist, dass man noch nicht tot ist.»