Uschi Glas wird Opfer von KI-Video: «Ich fühle mich missbraucht»

Auf Facebook kursiert derzeit ein Video der beliebten Schauspielerin Uschi Glas (80), in dem sie über angebliche gesundheitliche Probleme spricht. Was viele jedoch auf den ersten Blick nicht ahnen: Es ist nicht die aus «Winnetou» und «Fack ju Göhte» bekannte Darstellerin selbst, die in dem Video spricht, sondern eine durch Künstliche Intelligenz (KI) erstellte Version der Schauspielerin.