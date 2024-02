Usher darf extralange Halbzeitshow beim Super Bowl spielen

Die Halbzeitshow beim Super Bowl sei für ihn der Moment, um «endlich zu feiern», was er in seiner 30–jährigen Musikkarriere erreicht habe. Angst davor, auf der Bühne im Allegiant Stadium in Las Vegas zu stehen, habe er nicht. «In diesem Moment, in dieser Nacht, kann ich endlich in dem Glauben feiern, dass ich nach Las Vegas kommen und etwas Magisches tun kann.»