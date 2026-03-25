Usher kann über Sean «Diddy» Combs «nichts Negatives sagen»

Sean «Diddy» Combs (56) wurde im vergangenen Jahr zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Trotz der schweren Vorwürfe gegen den Rapper und Hip–Hop–Mogul hält US–Sänger Usher (47) offenbar weiter zu seinem einstigen Mentor. In einem aktuellen Interview mit dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» spricht er nun über Combs.
Sean «Diddy» Combs und das «Vermächtnis»
Auf die Frage, welches Wort ihm beim Namen Sean Combs in den Sinn komme, antwortet Usher knapp: «Vermächtnis». Journalist Jabari Young wirft daraufhin ein, dass der Sänger offenbar vieles von der Negativität umgangen habe, die heute aus Combs' Vergangenheit bekannt sei. Usher entgegnet: «Ich meine, das ist vielleicht etwas kontrovers, aber ich denke, so wie viele Menschen lieber über die Realität unseres Landes hinwegsehen und über die Massstäbe, auf denen wir heute stehen, können wir die historische Realität nicht ignorieren.»
Usher ist demnach der Ansicht, dass bestimmte Menschen strafrechtlich verfolgt würden, ohne für ihre Grösse und ihre Leistungen angemessen gewürdigt zu werden. «Ich kann nichts Negatives über Sean Combs sagen, weil meine Erfahrung nicht das war, was die Welt gesehen hat – und weil er, wissen Sie, falsch dargestellt wurde.» Zugleich betont Usher, er wolle damit weder sagen, «dass jeder Mann perfekt» sei, noch, «dass wir alle keine Fehler haben».
«Kultur zu Geld machen»
Der 47–Jährige müsse aber anerkennen, welch «wertvolle Beiträge» Combs für Schwarze als Unternehmer geleistet habe – und für jene, «die Kultur und Ideen in etwas Greifbares verwandeln, und es zum Geschäft machen». Daher spreche er von einem «Vermächtnis». Für Usher sei Combs ausserdem ein «Mentor» gewesen, aber auch ein «sehr, sehr strenger Lehrer». Er sehe den Rapper als eine Art «Urvater» für den späteren Erfolg des Hip–Hop im Mainstream. Dabei spreche er nicht nur von der Musik an sich, sondern auch davon, wie Wege gefunden wurden, «um Kultur zu Geld zu machen».
Sean Combs wurde im Juli 2025 in einem Prozess teilweise schuldig gesprochen. Eine Jury befand ihn der Nötigung zur Prostitution für schuldig, in schwereren Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Das Strafmass in Höhe von vier Jahren und zwei Monaten Haft wurde Anfang Oktober 2025 verkündet.