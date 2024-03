Usher lebte in Diddys Villa: «Habe sehr seltsame Dinge gesehen»

Eigenen Kids würde er Camp–Zeit verbieten

Musste der jugendliche Usher bei Diddy auch abspülen oder konnte er aufbleiben und mit den Stars bis vier Uhr morgens feiern, will Stern wissen. «Ich konnte mitfeiern, wenn ich wollte», sagt Usher, «tatsächlich bin ich manchmal länger aufgeblieben als sie.» Bereits 2004 hatte Usher dem «Rolling Stone»–Magazin erzählt, Diddy habe ihn in eine ganz andere Welt eingeführt – speziell in die des Sex'. Damals sagt er: «Es waren immer Mädchen da. Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde.» Immerhin: Seine eigenen Kinder würde Usher nicht in so ein Camp schicken: «Auf keinen Fall!», entgegnet er vehement.