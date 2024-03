Usher: Seine Las-Vegas-Hochzeit überraschte sogar seine Familie

«Es war ein unglaublicher Moment, den wir als grossartig für uns empfunden haben», sagte der Sänger «Entertainment Tonight». «Es war der Höhepunkt am Ende eines unglaublichen Laufes in Las Vegas», so der Entertainer. Damit meint er nicht nur seinen Auftritt beim Super Bowl. Usher hatte im Dezember seine Konzertreihe in der Spielerstadt beendet.