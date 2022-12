Usher trauert um seine Grossmutter

Usher (44) trauert in einem langen Instagram-Post um seine Grossmutter. «Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich mich damit abgefunden habe, dass meine Oma Tina nicht mehr bei mir ist», schreibt er zu einer Bilderreihe der beiden. «Ihre tägliche Hingabe war es, Menschen in Not zu helfen, und genau das tat sie. Es war ihr Lebenswerk», erklärt der Musiker und fügt hinzu: «Ich fühle mich gerade etwas verloren. Ein Teil von mir versucht stark zu sein, für andere. Ihr Glaube war, dass Gott immer einen Plan hat. Das versuche ich gerade zu verstehen. Gott erhörte ihre Gebete und jetzt weiss ich, dass er sie nach Hause gerufen hat. Ich war einfach nur nicht bereit. Wir haben vor ein paar Tagen noch gelacht. Ich dachte wirklich, wir hätten mehr Zeit.»