Usher zieht sich für Kim Kardashian bis auf die Unterwäsche aus

Die Unterwäsche, für die Usher wirbt, ist ab dem 12. Februar bei Skims erhältlich. Einen Tag vorher findet der Super Bowl statt, bei dem Usher in diesem Jahr als grosser Showact in der Halbzeitpause auftreten wird. Diese frohe Botschaft überbrachte ihm Kim Kardashian im September 2023 in einem witzigen Ankündigungsclip.