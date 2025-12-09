Uwe Ochsenknecht moderiert neues True-Crime-Format

Mordfälle nach Todsünden sortiert

In der Sendung werden echte Mordfälle aus Deutschland den sieben klassischen Todsünden zugeordnet, wie der Sender schreibt: Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Jede der zunächst fünf geplanten Folgen setzt sich aus drei bis vier Einzelfällen zusammen. Nach der Anmoderation durch Ochsenknecht werden die Verbrechen mit Hilfe von Reenactments nachgestellt. Experten ordnen das Geschehen anschliessend kriminologisch sowie psychologisch ein und erklären, wie aus Sünden Mordmotive werden konnten.