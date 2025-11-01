Uwe Seelers Ferienhaus in Nordfriesland wird verkauft

Rund drei Jahre nach dem Tod von Uwe Seeler will seine Familie das Haus aber verkaufen – laut des Berichts für 1,35 Millionen Euro. «Wir drei Schwestern sind hier gross geworden, und unsere Kinder auch», erläutert Frauke Seeler–Öztunali. «Aber unsere Mutter kann das Haus nicht mehr nutzen.» Darum habe sich die Familie für den Verkauf entschieden. Die damit beauftragte Maklerin zeige das Ferienhaus dem Bericht zufolge nur ausgewählten Interessenten, denn «einen Seeler–Tourismus soll es nicht geben».