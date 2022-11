Vader Abraham: Sänger Pierre Kartner mit 87 Jahren gestorben

Der niederländische Sänger Pierre Kartner ist gestorben. Er sei bereits am Dienstagmorgen, dem 8. November, verstorben, zitieren mehrere niederländische Medien die Familie des Künstlers übereinstimmend. Zur Todesursache machte die Familie demnach keine Angaben. Er wurde 87 Jahre alt. Kartner, besser bekannt als Vader Abraham, hatte in den letzten zwei Jahren ein völlig zurückgezogenes Leben geführt. Er trat nicht mehr auf und erschien nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er wurde bereits am Freitagmorgen beigesetzt, hiess es.