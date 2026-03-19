Val Kilmer wird für Filmprojekt durch KI zu neuem Leben erweckt

KI macht das Unmögliche möglich

Was folgte, ist in der Filmgeschichte bislang ohne Beispiel: Voorhees hat Kilmer mithilfe modernster generativer KI–Technologie dennoch in den Film integriert – und das nicht als Randfigur, sondern in einem, wie es heisst, «bedeutenden Teil» des fertigen Werks. Dafür wurden sowohl ältere Aufnahmen des Schauspielers verwendet, von denen viele von seiner Familie zur Verfügung gestellt wurden, als auch Material aus seinen letzten Lebensjahren. So wird der Charakter in verschiedenen Lebensphasen sichtbar. Auch Kilmers Stimme, die durch einen Luftröhreneingriff in seinen späteren Jahren beschädigt worden war, findet Verwendung.