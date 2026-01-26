Valentin Lusin bei «Let's Dance»: Klare Ansage von seiner Renata

Auch wenn sie nun nicht selbst auf dem TV–Tanzparkett stehen kann, so wird die Schwangere doch im Hintergrund mitwirken. Denn sie betonte noch mit Blick auf das Eigenheim, das sie kürzlich bezogen haben: «Wir haben jetzt endlich ein Gästezimmer für die Grosseltern, besten Support und sogar einen Tanzraum, um die Choreos zu entwickeln. Ich unterstütze dich, so gut es geht.» Dann fand sie noch motivierende Worte für ihren Gatten: «Du wirst diese Staffel rocken. Bin mir ganz sicher.»